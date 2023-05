Doar sapte localitati au gazduit pana in momentul de fata finala Cupei Romaniei, Sibiul fiind a opta care intra in acest club select. Stadionul "Municipal" va fi locul unde Universitatea Cluj si Sepsi OSK Sf. Gheorghe isi vor disputa mult ravnitul trofeu, in aceasta seara.Pana acum, cele mai multe finale s-au desfasurat in Capitala. Altele patru au avut loc pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, iar altele sapte s-au disputat la Timisoara, pe "Dan Paltinisanu" (doua), Brasov (doua), Tg. Jiu, ... citeste toata stirea