Simona Halep e in semifinale la Wimbledon. Urmeaza Tomljanovic sau Ribakina

Simona Halep s-a calificat, astazi, in semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Romanca a invins-o in sferturi pe americanca Amanda Anisimova, ocupanta locului 25 WTA si cap de serie 20 la Wimbledon, scor 6-2, 6-4. Meciul a durat o ora si 3 minute, cu 4 minute mai mult decat precedentul, cel cu Paula Badosa (Spania), cap de serie 4, castigat cu 6-1, 6-2.Cap de serie numarul 16 si ocupanta a locului 18 mondial, romanca s-a impus dupa ce a facut break de doua ori in primul set si ... citeste toata stirea