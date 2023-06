Cea de-a XX-a editie a Maratonului International Sibiu si-a spus povestea alergarii pentru fapte bune sub deviza "Ce ne leaga?"AFT a fost din nou in prima linie a implicarii in comunitatea de care si-a legat destinul prin participarea cu atleti talentati si voluntari dedicati, pentru proiectul promovat de Crucea Rosie Sibiu, Dotarea Centrului Educational si Comunitar.Lotul de sportivi antrenati de profesorul Iosif Sarosi a castigat stafeta masculina de 4 x 5 km Marquardt Team Run prin sd.sg. ... citeste toata stirea