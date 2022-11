TOEsI OCHII PE QATAR! (1) Primul turneu final care are loc iarna si ultimul cu 32 de echipe

Qatarul este, pentru o luna, in atentia tuturor iubitorilor fotbalului de pe Mapamond. Editia a XXII-a a Cupei Mondiale este una atipica, din cauza caldurii sufocante in timpul verii, in Qatar, partidele fiind mutate iarna.Aceasta este primul turneu final al Cupei Mondiale care are loc in lumea araba si al doilea desfasurat in intregime in Asia, dupa cel din 2002, din Coreea de Sud si Japonia.In plus, turneul din Qatar va fi ultimul cu 32 de echipe participante. Din 2026, vor participa 48 ... citeste toata stirea