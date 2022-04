Tohatan, Rares Uta si Tamulis, in echipa Nordului, la All Star Game

Federatia Romana de Baschet a anuntat componenta celor doua selectionate de baschet masculin, Nord si Sud, care se vor confrunta in data de 20 aprilie, in noua sala polivalenta din Oradea, in cadrul traditionalului All Star Game, eveniment organizat in parteneriat cu CSM CSU Oradea. BC CSU Sibiu are trei jucatori in selectionata Nordului, si anume Lucas Tohatan, Justas Tamulis si Rares Uta.Potrivit comunicatului remis de CSM, componenta echipelor s-a stabilit in urma voturilor exprimate de ... citeste toata stirea