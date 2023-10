Tinerii judoka de la ACCS Senchu s-au intors de la Campionatele Nationale de ne-waza rezervate categoriilor de varsta U14 si U16 cu trei medalii.Cea mai stralucitoare este cea a Antoniei Tuta, aur la categ. 52 kg, la U14. Tot la U14, Paul Fratila a urcat pe cea de-a treia treapta a podiumului la 46 kg, el fiind in primul an de categorie, iar la U16, Tudor Trif a luat "argintul" la 46 kg.Pentru Tudor Trif, aceasta este a doua medalie obtinuta in decursul ultimei luni, el fiind medaliat cu ... citeste toata stirea