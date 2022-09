Triada E-MTB seteaza primele standarde in competitiile pentru biciclete electrice

In perioadsa 16 - 18 septembrie, la poalele Masivului Fagaras (zona Valea Avrigului) s-a desfasurat prima editie a competitiei Triada E - MTB, cel mai complex concurs, dedicat in exclusivitate bicicletelor asistate electric, organizat in tara noastra. La competitie s-au inscris 20 de practicanti ai ciclismului montan din intreaga tara, ce au avut de parcurs trasee special pregatite, pe masura unei competitii de acest fel. Conditiile meteorologice inregistrate in cele trei zile de concurs (cu ... citeste toata stirea