In zilele de 2 si 3 septembrie, pe cateva trasee special amenajate in zona Masivului Fagaras, s-a desfasurat cea de-a doua editie a Triadei eMTB Xperience, competitie din cadrul Triadei MTB, dedicata in exclusivitate sportivilor ce folosesc biciclete asistate electric. Fata de editia anterioara, competitia a propus participantilor cateva noutati in privinta traseelor dar si mici ajustari ale conceptului.Triada eMTB Xperience 2023 a cuprins prolog si 6 probe speciale, traseul complet ... citeste toata stirea