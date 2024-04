Triada MTB 2024 debuteaza cu etapa aniversara (zece ani) de la Avrig

In 13 si 14 aprilie, Avrigul si imprejurimile sale va fi gazda primei etape a celei de-a XIII-a editii a Triadei MTB, una dintre cele mai importante competitii de mountain biking organizate la noi in tara. "Avrig Mountain Bike Race" se organizeaza pentru al zecelea an consecutiv si are in componenta concursuri incluse in calendarul competitional al Federatiei Romane de Ciclism (etapa I a Cupei Romaniei de XCM). Competitie este organizata de Clubul Sportiv Pro Cycling, cu sprijinul Consiliului ... citește toată știrea