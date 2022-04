Triada MTB Avrig va aduce la start 400 de sportivi din intreaga tara

Odata ce primavara a pus stapanire pe meleagurile noastre, a fost dat startul sezonului competitional de mountain biking. Printre primele competitii nationale importante ce ase vor relua in aceasta perioaa este Triada MTB, ajunsa in acest an la cea de-a XI-a editie. Triada va debuta in sfarsitul de saptamana 6 - 8 mai, la Avrig si va aduna, cel mai probabil, ciclistii romani cel mai bine pregatiti in acest moment. Conform estimarilor organizatorilor, la concursurile ce se vor desfasura in cele ... citeste toata stirea