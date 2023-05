Echipajul sibian format din Alexandru Cazacu si copilotul George Marcu au ocupat primul loc in cadrul Swift Cup la Raliul Harghitei, prima etapa din Campionatul National de Raliuri "Betano", desfasurat weekendul trecut. Cei doi s-au clasat tot pe primul loc si in clasamentul debutantilor, pentru Alexandru Cazacu, pilotul echipajului, aceasta fiind prima sa participare la Rally 1. In plus, Cazacu si Marcu au ocupat locul secund in clasamentul clasei RC5N.Chiar daca are numai 17 ani si inca nu ... citeste toata stirea