Un fost baschetbalist de la BC CSU Sibiu, transfer de marca intr-un campionat de top din Europa

Unul dintre cei mai buni jucatori straini care au evoluat pentru BC CSU Sibiu a fost anuntat acum la Galatasaray Istanbul, o echipa din Superliga Turciei, unul dintre campionatele puternice de pe continent. La 26 de ani, letonul Robert Blumbergs ajunge acum la gruparea Cimbom dupa un an petrecut in Grecia, la Aris Salonic, conform baschet.ro.Baschetbalistul de 2,08 metri, care evolueaza pe pozitiile 3-4, a evoluat pentru BC CSU Sibiu in sezonul 2022/2023, castigand cu "galben-alnbastrii" ... citește toată știrea