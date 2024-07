Un international de juniori, sub comanda lui Schumacher. Lucian Buzan se intorce la Selimbar

Lucian Buzan revine pentru a doua oara la CSC Selimbar, el mai evoluand pentru aceasta echipa in sezonul 2021/2022, cand a fost imprumutat de la FC Hermannstadt, si pentru o perioada in urmatoarea editie a Ligii 2, 2022/2023. Mijlocasul are acum 25 de ani, iar in precedentele doua perioade petrecute la Selimbar a adunat 25 de prezente in tricoul "calaretilor rosii", pentru care a marcat trei goluri."Lucian Buzan incepe o noua aventura la CSC Selimbar, dupa ce a mai jucat pentru echipa noastra ... citește toată știrea