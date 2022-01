Un nou transfer pentru FC Hermannstadt - Gabriel Serban a venit de la Astra

FC Hermannstadt si-a prezentat oficial, vineri seara, a cincea achizitie perfectata in aceasta campanie de transferuri de iarna. Mijlocasul Gabriel Serban (21 de ani) s-a despartit de Astra si a semnat cu clubul sibian.Gabriel Serban implineste la 11 februarie 22 de ani, este originar din Ploiesti, iar pana acum, in cariera sa, a evoluat doar la Astra, la echipa secunda a clubului si la cea principala. In actualul sezon, mijlocasul central a fost unul dintre jucatorii de baza ai Astrei, a ... citeste toata stirea