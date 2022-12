Un pas in fata! Lituanianul Tomas Rinkevicius, noul antrenor principal al BC CSU Sibiu

BC CSU Sibiu l-a numit in functia de antrenor principal pe Tomas Rinkevicius. Tehnicianul baltic vine de la echipa satelit din Liga 1, cu care a avut rezultate remarcabile in sezonul precedent, noteaza clubul sibian pe pagina de Facebook.Rinkevicius il succedeaza in functie pe Miguel Angel Hoyo, antrenorul iberic cu care BC CSU a ajuns de comun acord la o intelegere de incheiere a colaborarii.Noul antrenor al echipei sibiene s-a nascut pe 4 ianuarie 1978 la Rietavas, Lituania. Rinkevicius a ... citeste toata stirea