Un sfarsit de saptamana pe doua roti, la Triada MTB Paltinis 2024

Cea de-a doua serie de concursuri incluse in programul din acest an al Triadei MTB se va desfasura in zilele de 29 si 30 iunie, la Paltinis Arena si zona invecinata statiunii. La aceste intreceri vor participa elitele MTB-ului din tara, dar si participanti din toate celelalte categorii, iar organizatorii spera la o crestere a numarul de inscrisi fata de evenimentul de anul trecut."A 13-a editie a Triadei MTB a inceput cu etapa de la Avrig, in 13-14 aprilie. Competitia de la poalele Muntilor ... citește toată știrea