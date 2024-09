Valentin Royer, noul campion al turneului BCR Sibiu Open

Valentin Royer este noul campion al turneului de la Sibiu dupa o finala in premiera disputata in premiera, intre doi francezi. Acesta l-a infruntat pe conationalului sau, Luka Pavlovic.Royer a ajuns in finala dupa ce a trecut de spaniolul Jorge Plans in prima runda, de francezul Arthur Gea in optimi, de Genaro Olivieri (Argentina) in sferturile de finala si de cehul Hynek Barton in semifinale, in meciul considerat de specialisti drept cel mai spectaculos al intregului turneu.Finala a ... citește toată știrea