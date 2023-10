Valerica Gaman a fost inclus de Liga Profesionista de Fotbal in echipa etapei a XI-a a Superligii dupa evolutia din meciul cu Rapid, terminat la egalitate, scor 1-1, duminica seara. Fundasul central in varsta de 34 de ani a inscris golul egalizator la 10 minute de la reluare, dupa ce giulestenii reusisera sa deschida scorul in debutul intalnirii.Gaman a inscris al doilea gol pentru FC Hermannstadt in actualul sezon, dupa cel din play-off-ul Cupei Romaniei, in victoria cu 5-2, dupa prelungiri, ... citeste toata stirea