Fotbalistul formatiei FC Hermannstadt, Dragos Iancu, faultat grav de Valentin Ticu de la Petrolul Ploiesti in meciul din etapa a X-a a Superligii, a fost diagnosticat cu fractura deschisa de peroneu si urma sa fie operat in prima parte a zilei la o clinica din Bucuresti.La partida de la Ploiesti, de duminica, in minutul 6, mijlocasul sibian Dragos Iancu.a fost faultat de Valentin Ticu si a suferit o fractura deschisa la glezna. Arbitrul Marian Barbu l-a eliminat cu "rosu" direct pe Ticu, iar ... citeste toata stirea