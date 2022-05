Victor Cornea, cea mai buna clasare din cariera in clasamentul ATP la dublu

Tenismenul sibian Victor Cornea a urcat doua locuri in clasamentul ATP de dublu, dat publicitatii ieri. Cornea este acum pe locul 161, cea mai buna clasare a sa din cariera.Victor Cornea este al doilea roman din ierarhia ATP de dublu, dupa Horia Tecau, care este acum pe 27 dupa o cadere de cinci locuri. Tecau are 2.860 de puncte, fata de cele 544 ale sibianului.Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, 19 ani, castigatorul turneului Masters 1.000 de la Madrid, a urcat pe locul 6 in clasamentul ... citeste toata stirea