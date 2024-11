Victor Cornea, in coborare trei pozitii, in clasamentul ATP de dublu. Sibianul e acum pe 93

Tenismenul sibian Victor Cornea ocupa locul 93 in noul clasament mondial de dublu al circuitului profesionist masculin. Cornea a pierdut 11 puncte fata de saptamana trecuta, fiind in coborare trei pozitii. Sibianul are 948 de puncte si este, in continuare, cel mai bine clasat tenismen roman de dublu si singurul in Top 100.Tot trei locuri a coborat fata de ierarhia precedenta si Alexandru Jecan, care este acum pe 159, avand 509 puncte.Bogdan Pavel si Cezar Cretu sunt urmatorii doi tenismeni ... citește toată știrea