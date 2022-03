Victorie dramatica pentru "vulturi" in restanta cu Dinamo. Sibienii sunt acum pe loc de play-off

Baschetbalistii sibieni au castigat cu emotii restanta cu Dinamo si a ajuns acum la 11 victorii, egaland numarul meciurilor pierdute in actualul sezon, urcand pe locul 6, ultimul care duce in play-off, la finalul sezonului regular. Jucatorii lui Miguel Angel Hoyo au avut nevoie de o repriza suplimentara pentru a-si trece un nou succes in cont. CSU a ajuns la 3 victorii consecutive, toate trei obtinute in aceasta luna, dupa cele cu CSM Tg. Jiu (80-74) si "U" BT (85-82).Miguel Angel Hoyo a ... citeste toata stirea