Echipa sibiana s-a impus, astazi, cu 2-1, pe Stadionul "Obor", in fata divizionarei secunde CSC 1599 Selimbar.Scorul a fost deschis de Valerica Gaman la jumatatea primei reprize, in urma unei lovituri de la coltul terenului. Rodri Hernando a restabilit egalitatea cu 5 minute inainte de pauza in urma unei centrari de pe dreapta a lui Marvin Schieb.Rezultatul final a fost stabilit in ultimele secunde ale partidei de Ruben Fonseca.Antrenorul Marius Maldarasanu a inceput partida cu ... citeste toata stirea