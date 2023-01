Victorie pentru FC Hermannstadt si in al doilea amical din Antalya

FC Hermannstadt a castigat si al doilea amical disputat in cadrul cantonamentului din Antalya. Jucatorii lui Marius Maldarasanu s-au impus cu 3-0 in fata echipei turce Bandirmaspor, ocupanta locului 5 in al doilea esalon.Silviu Balaure si Daniel Paraschiv au marcat in prima repriza, rezultatul final fiind stabilit de Cosmin Bucuroiu in a doua parte a meciului. In repriza secunda, Vlad Mutiu a aparat un penalti, conform paginii de Facebook a clubului.Maldarasanu a inceput partida cu ... citeste toata stirea