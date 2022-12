"Vulturii" renasc in "era lituanianului". BC CSU, primul succes dupa 3 infrangeri consecutive

Lituanianul Rinkevicius a debutat cu dreptul la prima echipa a lui CSU, dupa ce, in sezonul precedent, a luat "bronzul" cu "satelitul" sibienilor in Liga 1, esalonul secund autohton. Rinkevicius a fost anuntat drept noul "principal" cu o zi inaintea jocului cu prahovenii, iar sambata seara i-a condus pe "galben-albastri" spre prima victorie din ultimele patru meciuri in Liga Nationala.Rinkevicius i-a inclus in primul "cinci" pe Gaston Whelan, Mirel Dragoste, "Basti" Ionescu, Dallas Walton si ... citeste toata stirea