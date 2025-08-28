Târgul de Crăciun din Sibiu vine în întâmpinarea oamenilor, în contextul scumpirilor. Participanții vor putea face grătar în Piața Mare. Ce alte facilități inedite vor mai exista

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 13:06
396 citiri
Târgul de Crăciun din Sibiu vine în întâmpinarea oamenilor, în contextul scumpirilor. Participanții vor putea face grătar în Piața Mare. Ce alte facilități inedite vor mai exista
Târgul de Crăciun de la Sibiu FOTO Facebook/Sibiu Travel

Organizatorii Târgului de Crăciun anunță că vor organiza o zonă de picnic în Piața Mare din Sibiu, unde participanții vor putea face grătar. Aceștia susțin că vor ca evenimentul să rămână accesibil tuturor, fără presiunea de a cheltui bani, în contextul prețurilor tot mai mari.

”Târgul de Crăciun din Sibiu rămâne fidel originilor sale: nu importăm povești și teme, ci le creăm local, special pentru Sibiu. Artizanii și producătorii sunt sufletul târgului - cele 120 de locuri disponibile s-au ocupat integral încă din mai, confirmând interesul și încrederea în această platformă de promovare a meșteșugului românesc. Scumpirile nu schimbă cine suntem. Chiar dacă 2025 a adus scumpiri record și taxe mai mari, la Sibiu păstrăm ce contează: bucuria de a fi împreună,” spun organizatorii evenimentului, conform Turnul Sfatului.

Aceștia anunță că își doresc ca evenimentul să fie accesibil tuturor, indiferent de bugetul pe care îl au la dispoziție. Astfel, vizitatorii vor avea la dispoziție o zonă de picnic, cu grătare ecologice speciale, care nu folosesc cărbuni pentru a nu face fum. Vor exista și cuptoare cu microunde, inclusiv pentru a încălzi mâncarea pentru bebeluși, precum și un spațiu dedicat alăptării, liniștit și confortabil.

Organizatorii mai adaugă că vor exista și produse la prețuri reduse, clar marcate și ușor de identificat la fiecare căsuță, pentru ca vizitatorii să știe dinainte că există opțiuni accesibile și să își poată permite o bucurie de Sărbători.

„Subliniem că Târgul este construit împreună cu comunitatea și dedicat acesteia, fiecare detaliu fiind gândit pentru ca vizitatorii să se simtă parte din poveste”, precizează sursa citată.

Ediția din acest an va avea loc între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, iar de Revelion vor concerta Cargo și DJ Funky Drop.

O fată de 13 ani, găsită spânzurată în casă. Mama adolescentei a fost cea care a alertat autoritățile
O fată de 13 ani, găsită spânzurată în casă. Mama adolescentei a fost cea care a alertat autoritățile
O fată în vârstă de 13 ani a fost găsită de către mama ei, marți dimineață, spânzurată în locuința lor din municipiul Sibiu. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai...
Alertă ecologică în Sibiu: mii de pești morți în râul Avrig. Localnicii, avertizați să nu îi consume
Alertă ecologică în Sibiu: mii de pești morți în râul Avrig. Localnicii, avertizați să nu îi consume
Mii de pești au fost descoperiți morți în apele râului Avrig, județul Sibiu. Localnicii au sesizat autoritățile, iar inspectorii de mediu și reprezentanții Apelor Române au demarat o...
#Sibiu, #targ craciun sibiu, #zona picnic, #Piata MAre Sibiu, #facilitati , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
  2. Româncă prinsă la furt într-un magazin din Londra. Femeia a luat produse de 350.000 de euro FOTO/VIDEO
  3. Von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru „viitorul stat membru al UE”. Bilanțul victimelor atacului de la Kiev crește de la o oră la alta
  4. Date alarmante: Peste 16 la sută dintre români nu-și permit să mănânce carne, pește sau echivalentul vegetal cel puțin o dată la două zile. Cum stau alte țări
  5. Taxe mai mari, dar servicii nefuncționale. Cardurile naționale de sănătate nu funcționează. Cum beneficiază pacienții de servicii medicale
  6. Târgul de Crăciun din Sibiu vine în întâmpinarea oamenilor, în contextul scumpirilor. Participanții vor putea face grătar în Piața Mare. Ce alte facilități inedite vor mai exista
  7. Circulația metrourilor din București se modifică pe o magistrală importantă. Anunțul Metrorex pentru călători
  8. Cresc tensiunile între Ungaria și Ucraina. Avertismentul Budapestei: „Trebuie să se aștepte la consecințe. Este revoltător”
  9. Cât câștigă personalul Ryanair când depistează pasageri cu bagaje prea mari: ”Veți plăti pentru rucsac. Nu urcați dacă nu încape”
  10. Pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern. Forma finală a legii privind pensiile care a blocat activitatea instanțelor