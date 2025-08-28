Târgul de Crăciun din Sibiu vine în întâmpinarea oamenilor, în contextul scumpirilor. Participanții vor putea face grătar în Piața Mare. Ce alte facilități inedite vor mai exista

Organizatorii Târgului de Crăciun anunță că vor organiza o zonă de picnic în Piața Mare din Sibiu, unde participanții vor putea face grătar. Aceștia susțin că vor ca evenimentul să rămână accesibil tuturor, fără presiunea de a cheltui bani, în contextul prețurilor tot mai mari.

”Târgul de Crăciun din Sibiu rămâne fidel originilor sale: nu importăm povești și teme, ci le creăm local, special pentru Sibiu. Artizanii și producătorii sunt sufletul târgului - cele 120 de locuri disponibile s-au ocupat integral încă din mai, confirmând interesul și încrederea în această platformă de promovare a meșteșugului românesc. Scumpirile nu schimbă cine suntem. Chiar dacă 2025 a adus scumpiri record și taxe mai mari, la Sibiu păstrăm ce contează: bucuria de a fi împreună,” spun organizatorii evenimentului, conform Turnul Sfatului.

Aceștia anunță că își doresc ca evenimentul să fie accesibil tuturor, indiferent de bugetul pe care îl au la dispoziție. Astfel, vizitatorii vor avea la dispoziție o zonă de picnic, cu grătare ecologice speciale, care nu folosesc cărbuni pentru a nu face fum. Vor exista și cuptoare cu microunde, inclusiv pentru a încălzi mâncarea pentru bebeluși, precum și un spațiu dedicat alăptării, liniștit și confortabil.

Organizatorii mai adaugă că vor exista și produse la prețuri reduse, clar marcate și ușor de identificat la fiecare căsuță, pentru ca vizitatorii să știe dinainte că există opțiuni accesibile și să își poată permite o bucurie de Sărbători.

„Subliniem că Târgul este construit împreună cu comunitatea și dedicat acesteia, fiecare detaliu fiind gândit pentru ca vizitatorii să se simtă parte din poveste”, precizează sursa citată.

Ediția din acest an va avea loc între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, iar de Revelion vor concerta Cargo și DJ Funky Drop.

Ads