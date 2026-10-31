Peste 2.000 de angajați de la Sidex Galați intră în șomaj. Nu și-au mai primit salariile și de șase luni de zile

Aproximativ 2.200 de angajați ai fostului combinat Sidex Galați intră în șomaj tehnic, de la 1 noiembrie, pe fondul dificultăților financiare care au dus la oprirea activității și la neplata salariilor de luni de zile. Unii dintre muncitori nu și-au mai primit banii din luna mai și spun că au ajuns să se împrumute de la copii, părinți și socri pentru a-și putea acoperi cheltuielile.

"Facem față cheltuielilor de zi cu zi, foarte greu, datorită salariului soției, dar și pe acela îl cheltuim tot. Și cu ajutorul băiatului. Am un băiat care lucrează în străinătate, e marinar, iar când vine din voiaj îi cer bani cu împrumut. Am rămas în urmă cu întreținerea. Am redus tot, e greu. Așteptăm să vină cineva să ne spună concret: 'Da, domnule, mâine-poimâine vă băgăm niște bănuți în cont, ca să aveți cu ce veni la serviciu'.

Am auzit că de mâine intrăm în șomaj tehnic. Nu știu dacă intrăm și noi, Serviciul de Situații de Urgență. Am înțeles că pompierii nu vor intra, că vom veni în continuare la serviciu să ne facem obligațiile, dar fără bani. Aici e toată problema: fără salariu. Vine iarna, vin facturile. Ce să vă spun? Nici nu vreau să mă gândesc ce o să fac. Poate o să mă mut la părinți, iar soția o să meargă la serviciu. Chiar nu știu. Dacă ne ajută și ne dau ceva din salarii, voi veni la serviciu. Asta e intenția mea, să vin la serviciu. Dar dacă nu am cu ce, nu știu", spune unul dintre muncitori la Antena 3 CNN.

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Un alt angajat povestește că e cea mai grea perioadă a combinatului: "Lucrez aici de peste 30 de ani și niciodată n-a fost așa la Galați. Poate vine cineva să cumpere combinatul, mai sperăm. Fără bani nu se poate trăi. Să ajungem la mila copiilor noștri, să le cerem bani... Nu e greu, e foarte greu. Am trăit din economii și s-au dus și acelea. Am cerut pe la părinți, pe la socri, pe la copii, am mai găsit câte ceva de muncă, să mai scoatem 100-200 de lei. E greu, foarte greu de la o zi la alta. Nu știu cine mai rezistă să vină la muncă, pentru că nici decontare pentru transport nu avem.

Lucrăm în ture de 12 cu 24 și 12 cu 48, venim cu mașinile noastre, ne adunăm mai mulți, mergem pe jos. În combinat au rămas trei paznici și 102 câini. Nu știm ce va fi, pentru că Galațiul e mort. Și șantierul naval, și combinat... tot ce era industrie a căzut."

Șomaj tehnic anunțat printr-o notă internă

Decizia privind trimiterea în șomaj tehnic a fost comunicată joi, printr-o notă internă, și îi vizează pe aproape toți cei care mai lucrează în prezent la Liberty, inclusiv pe angajații Liberty Tubular Products. Numărul exact al celor afectați nu a fost încă stabilit.

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În comunicatul intern, conducerea companiei a invocat dificultățile severe cu care se confruntă combinatul, printre care problemele legate de furnizarea energiei și de transportul salariaților.

Pe platforma siderurgică mai lucrează astăzi doar 2.200 de oameni, care asigură mentenanța și paza combinatului, departe de vremurile în care aici munceau 40.000 de angajați. După intrarea în șomaj tehnic, din acest personal ar urma să mai rămână, cel mai probabil, doar câțiva oameni, care să păzească combinatul.

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