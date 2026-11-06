Guvernul plătește salariile a 2.400 de angajați pentru șase luni, într-o încercare de a salva Combinatul Siderurgic de la Galați de la faliment

Autor: Daniel Groza
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 14:36
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Guvernul plătește salariile a 2.400 de angajați pentru șase luni, într-o încercare de a salva Combinatul Siderurgic de la Galați de la faliment
Combinat siderurgic de la Galati se apropie de faliment FOTO Hepta

Guvernul încearcă să evite falimentul Combinatului Siderurgic de la Galați și să salveze cele 2.400 de locuri de muncă, prin prelungirea cu șase luni a perioadei în care salariile angajaților vor fi plătite din Fondul de garantare. În acest interval, autoritățile mizează pe aprobarea planului de restructurare și pe găsirea unui investitor care să preia unitatea, aflată în pragul falimentului.

Premierul Luca Niculescu a convocat, astăzi, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA, arată Mediafax.

Potrivit unui comunicat, discuțiile au avut ca scop găsirea unor soluții pentru salvarea locurilor de muncă și menținerea capacităților de producție ale Combinatului Siderurgic de la Galați.

Plan de restructurare a combinatului

În cadrul ședinței, coordonate de viceprim-ministrul Marian Neacșu, administratorii concordatari au prezentat noul plan de restructurare a Combinatului.

Pentru că acest combinat este important pentru economia țării, iar Guvernul vrea să îl salveze, Comitetul le-a recomandat creditorilor să aprobe planul.

Pentru a proteja locurile de muncă ale celor 2.400 de angajați activi, Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada în care salariile acestora sunt plătite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În cele șase luni, va avea loc procedura de negociere cu cei cinci mari investitori interesați de preluarea combinatului. Dintre aceștia, trei au analizat deja posibilitatea de a investi în unitatea de la Galați.

Aprobarea planului de restructurare înainte de termenul-limită de 9 noiembrie ar putea împiedica intrarea Combinatului Siderurgic Galați în faliment.

Guvernul avertizează că falimentul ar duce la închiderea unui combinat important pentru economia țării, la pierderi economice și la concedierea angajaților.

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