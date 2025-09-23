Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”

Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 11:36
338 citiri
Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan Foto: Facebook/Siegfried Muresan

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că teama Rusiei este că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri.

Mureșan mai spune că în următorii 4 ani, Moldova ar putea fi stat membru al Uniunii Europene.

”Teama Rusiei: parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri.

Dacă majoritatea viitorului Parlament al Republicii Moldova va fi formată din forte pro-europene, parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil”, transmite europarlamentarul PNL.

Potrivit lui Siegfried Mureșan, în următorii patru ani, se pot face progrese atât de mari, încât Moldova va fi fie deja stat membru al Uniunii Europene, fie foarte aproape de acest obiectiv.

Kremlinul știe asta. De aceea, încearcă să intervină în alegeri. Rusia nu vrea ca Republica Moldova să reușească. Vrea să o țină slabă și în afara Uniunii Europene. Mai mult, printr-un posibil guvern pro-rus la Chișinău, Kremlinul vrea să influențeze mersul Ucrainei și să creeze neliniște în regiunea Odesa, așa cum a avertizat și președinta Maia Sandu”, subliniază Mureșan.

