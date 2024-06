Românul care se luptă pentru o funcție de conducere în Partidul Popular European, cel mai mare grup politic din PE

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, actualul vicepreședinte al Partidului Popular European, a anunțat că va candida pentru un nou mandat în conducerea grupului. Europarlamentarul dă asigurări privind sprijinul unei majorități proeuropene pentru izolarea eurodeputaților extremiști.

„Candidez la prima funcție importantă pentru România din noul mandat al Parlamentului European. Mâine, la 10 zile de la alegerile europarlamentare, voi candida pentru un nou mandat de vicepreședinte al Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European. Am deținut această funcție și în precedentul mandat de europarlamentar, coordonând pozițiile grupului în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene și politica agricolă europeană. Prin această funcție, am obținut sprijinul Grupului PPE pe toate voturile importante în Parlamentul European privind alocarea de fonduri europene pentru România. De asemenea, am obținut sprijinul Grupului PPE pentru apărarea intereselor fermierilor români și pentru sprijinirea integrării europene a Republicii Moldova”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Ales pentru un nou mandat în Parlamentul European, liberalul dă asigurări că va continua sprijinul privind alocarea fondurilor europene pentru România și pentru interesele fermierilor români.

Eurodeputatul își mai propune sprijinirea creării unei „majorități proeuropene în Parlamentul European, formată din Grupul PPE, din Socialiștii Europeni și din Grupul Renew. Astfel, europarlamentarii extremiști”, astfel încât „antieuropeni, precum AUR”, să fie izolați și să nu poată influența deciziile europene.

Siegfried Mureșan a mai transmis că va continua susținerea Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Ads