Critica tranșantă a unui membru important al PNL: „România are nevoie de modernizare și reformare, nu de întoarcerea PSD la guvernare”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE, a reacționat marți, 9 noiembrie, după decizia conducerii partidului de a se alia la guvernare cu PSD, precizând că de 31 de ani „PSD-ul se opune modernizării României”.

„De 31 de ani PSD-ul se opune modernizării României.

De 31 de ani PSD-ul se opune modernizării educației, modernizării sănătății, modernizării administrației publice.

De 31 de ani PSD-ul atacă justiția cu fiecare ocazie.

Acum România are nevoie de modernizare și reformare, nu de întoarcerea PSD la guvernare”, a notat Siegfried Mureșan pe Facebook.

Critici pentru alianță au venit și cu o zi în urmă, de la fostul președinte al PNL Ludovic Orban, care a precizat că mai bine de jumătate din electoratul PNL e împotriva unui guvern cu PSD

"Oamenii nu ne-au votat pe 6 decembrie ca să batem palma cu PSD, să facem un guvern cu PSD. Şaizeci şi ceva la sută din cei care mai votează astăzi cu PNL sunt împotriva unui guvern cu PSD, nu vorbesc de tot bazinul de centru-dreapta, care în mare parte a votat cu noi şi cu cei de la USR-PLUS tocmai în ideea de formare a unui guvern de centru-dreapta", a punctat Orban.

Orban a susţinut că "nu există nicio explicaţie raţională" pentru faptul că nu s-a refăcut coaliţia cu USR.

"Nici nu ştiu din ce motive preşedintele Iohannis îşi doreşte această coaliţie care să dea o majoritate parlamentară absolut confortabilă", a afirmat el.

Întrebat dacă a spus la o şedinţă că îşi doreşte suspendarea preşedintelui şi că va face campanie în acest sens, Orban a replicat: "Nu, am răspuns unei întrebări... am răspuns unei întrebări pe tema asta şi le-am spus ceea ce am spus de la tribuna Parlamentului: că ei trebuie să se întoarcă cu faţa la cetăţenii români, ceea ce de multe ori presupune să se întoarcă cu spatele la chiriaşul de la Cotroceni. Şi le-am spus încă o dată că PNL e PNL şi destinul PNL nu trebuie să fie legat de la Klaus Iohannis pentru că la ora actuală Klaus Iohannis şi-a primit de la români şi de la PNL ceea ce şi-a dorit: două mandate de preşedinte, e timpul să dea el către români încrederea de care s-a bucurat atunci când a fost ales preşedinte".

"Ce legătură este între PNL şi fostul partid comunist? Nicio legătură", a subliniat Ludovic Orban.

