Europarlamentarul Siegfried Mureșan, decorat de Maia Sandu pentru susținera integrării europene a Republicii Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a conferit eurodeputatului Siegfried Mureșan „Ordinul de Onoare”, în semn de apreciere pentru susținerea obiectivului Republicii Moldova de integrare europeană și a eforturilor de consolidare a proceselor democratice.

„De mai mulți ani, Siegfried Mureșan este un prieten de încredere și un promotor al intereselor țării noastre în instituțiile Uniunii Europene, iar astfel ne ajută să construim o viață mai bună pentru toți cetățenii noștri”, a scris Maia Sandu.

Un mesaj de mulțumire a scris și eurodeputatul, Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi am venit din nou la Chișinău, a patra oară în ultimele luni. Am venit să lucrez ca parte a unei delegații a Parlamentului European. Am venit să ajut la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Vreau ca cetățenii Republicii Moldova să simtă cât mai multe beneficii concrete ale apropierii de Uniunea Europeană. Am fost surprins și foarte onorat de decizia președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, de a-mi conferi „Ordinul de Onoare” al Republicii Moldova”, a scris eurodeputatul.

Siegfried Mureșan a menționat că își dorește ca cetățenii Republicii Moldova să poată trăi în siguranță la fel ca toți cetățenii Uniunii Europene, relatează Realitatea.md

