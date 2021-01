VIDEO Un europarlamentar roman pledeaza in PE pentru ridicarea vizelor pentru toti cetatenii UE care calatoresc in SUA

"Astazi, cetatenilor din Cipru, Croatia, Bulgaria si Romania li se cere in continuare viza pentru a intra in Statele Unite.Haideti sa lucram impreuna cu noua administratie americana pentru a asigura reciprocitatea deplina a vizelor intre Statele Unite si Uniunea Europeana", a indemnat eurodeputatul citat intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau, aducand in atentie o problema importanta pentru 30 de milioane de cetateni ai UE.Declaratia a fost facuta in ziua in care urmeaza sa aiba loc ceremonia de investire a presedintelui ales al SUA, Joe Biden Membrii Parlamentului European, reuniti in sesiune plenara saptamana aceasta, au avut miercuri o dezbatere despre viitoarele relatii UE-SUA si despre evolutiile legate de procedurile de punere sub acuzare impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump pentru rolul sau in incitarea la violentele de la Capitoliu din 6 ianuarie.