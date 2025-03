Siemens concediaza 6.900 de angajati

Siemens a anuntat, joi, ca va concedia 6.900 de angajati la nivel mondial, dintre care jumatate in Germania, ca raspuns la modificarile aparute in sectorul productiei de energie.

"Industria productiei de electricitate traverseaza perturbari de o amploare si o viteza fara precedent. Energiile regenerabile pun alte forme de productie de electricitate sub o presiune crescuta", a explicat, intr-un comunicat, Lisa Davis, membru in comitetul director al Siemens, informeaza Reuters.

Grupul a precizat ca aproximativ jumatate dintre locurile de munca vor fi eliminate in Germania, unde compania intentioneaza sa inchida uzinele sale de la Goerlitz si Leipzig. Pe langa Germania, masurile de restructurare vor duce la eliminarea a aproape 1.100 de locuri de munca in alte tari europene.

Saptamana trecuta, Siemens a anuntat ca profitul sau a scazut la 2,2 miliarde de euro in trimestrul al treilea, de la 2,4 miliarde de euro in aceiasi perioada a anului trecut. Profitul realizat de operatiunile de electricitate si gaze naturale a scazut cu 40% in ultimul exercitiu fiscal.

Decizia celor de la Siemens vine la scurt timp dupa ce conglomeratul industrial american General Electric a dezvaluit propriul plan de restructurare, dupa un an 2017 dezastruos. Ambele companii se confrunta cu o incetinire a cererii pentru echipamente destinate productiei de electricitate pe baza utilizarii de combustibili fosili intr-un moment in care energiile regenerabile devin mai rentabile din punct de vedere economic.

