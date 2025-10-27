Boala rușinoasă cu transmitere sexuală care face ravagii în Ungaria. 42 de nou-născuți au fost înregistrați cu această infecție

Ungaria înregistrează tot mai multe cazuri de sifilis FOTO Pixabay

Ungaria se confruntă cu o epidemie de sifilis, iar situația este deosebit de gravă în cazul nou-născuților: numărul cazurilor de sifilis congenital s-a triplat într-un singur an, iar numărul adulților infectați s-a dublat, atrag atenția autoritățile medicale.

Lipsa educației sexuale adecvate și percepția greșită că boala ar fi „demodată” au contribuit la răspândirea rapidă a infecției. În 2024, sifilisul congenital a dus la moartea a cel puțin 9 copii, deși boala este complet prevenibilă prin screening și tratament prenatal. Experții recomandă introducerea unor programe de prevenție și repetarea testelor în sarcină, pentru a opri această criză de sănătate publică. Agenția de presă de stat, citată de Stirile ProTV, susține că situația este dramatică.

Nou-născuți bolnavi de sifilis

Numărul cazurilor de sifilis congenital în Ungaria a crescut semnificativ în ultimii ani: în 2024 au fost înregistrați 42 de nou-născuți bolnavi de sifilis, ceea ce reprezintă de peste trei ori mai mult decât în anul precedent (doar 13 cazuri au fost în 2023), iar acest lucru a cauzat, de asemenea, mai multe decese.

Creșterea este cauzată pe fondul răspândirii sifilisului la nivel național, în condițiile în care numărul cazurilor la adulți s-a dublat între 2020 și 2024.

Potrivit Societății Maghiare pentru Infecții cu Transmitere Sexuală, situația este agravată de lipsa de informații, motiv pentru care recomandă repetarea screeningului în etapele ulterioare ale sarcinii și introducerea unor programe specifice de educație și prevenție.

Conform organizației profesionale care se ocupă de îngrijirea și cercetarea infecțiilor cu transmitere sexuală, un număr constant ridicat de cazuri a fost raportat în urma pandemiei de Covid-19.

Această rată a cazurilor de sifilis este flagrantă și în comparație cu statistica europeană, deoarece în majoritatea țărilor au loc doar câteva cazuri similare în fiecare an - sau deloc.

Cifrele din Ungaria sunt pur și simplu revoltătoare, scrie și HVG, potrivit căreia sifilisul congenital a ucis 9 copii în 2024. HVG vorbește chiar despre ”o epidemie emergentă de sifilis, deoarece numărul cazurilor de sifilis din Ungaria s-a dublat”.

Boală cauzată de educația sexuală insuficientă

Sifilisul congenital este teoretic complet prevenibil cu screening și tratament prenatal adecvat, însă în 2024 cel puțin 9 nou-născuți sau fetuși au murit din cauza leziunilor severe ale organelor și a anomaliilor de dezvoltare rezultate în urma infecției.

Iar autoritățile medicale ale Ungariei se așteaptă ca lucrurile să devină și mai rele: ”Pe baza datelor din prima jumătate a acestui an, situația s-ar putea agrava și mai mult”.

Conform oficialilor, mulți oameni cred că protecția nu mai este necesară – educația sexuală inadecvată contribuie, de asemenea, la răspândirea rapidă a bolii.

Astfel, se subliniază că răspândirea rapidă a sifilisului în Ungaria este cauzată de educația sexuală insuficientă și de concepția greșită răspândită în rândul populației că sifilisul este o boală „demodată”, împotriva căreia nu este necesar să te protejezi.

Din acest motiv, mulți oameni neglijează utilizarea prezervativelor și nu solicită asistență medicală în timp util.

Potrivit Societății Maghiare de ITS, ar fi urgentă introducerea unor măsuri epidemiologice care să servească în mod specific la suprimarea sifilisului congenital.

