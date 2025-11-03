Crește numărul cazurilor de sifilis în România. Statul se face că plouă: „Nu se găsea tratamentul aici, îl luam din Republica Moldova”

Autoritățile din Ungaria avertizează că sifilisul a cunoscut o creștere îngrijorătoare. Cazurile de sifilis congenital s-au triplat în doar un an, în cazul vecinilor de la vest, iar cele la adulți s-au dublat. Medici vorbesc despre o adevărată epidemie și spun că mulți maghiari nu tratează boala cu seriozitate, considerând-o „demodată”.

Potrivit agenției de stat Hirado, în 2024 au fost înregistrate 42 de cazuri de sifilis congenital la nou-născuți — de peste trei ori mai multe decât în 2023 (13 cazuri) — iar această creștere a dus și la decese. Creșterea generală se înscrie într-un trend național, întrucât numărul cazurilor la adulți s-a dublat între 2020 și 2024.

Situația nu stă roz nici în România, unde centrele de testare au înregistrat o creștere a infectărilor cu sifilis, mai ales în ultimele luni. Această creștere nu ridică încă semne de alertă, întrucât în perioada toamnei se numără, de obicei, mai multe cazuri de infecții cu transmitere sexuală, contractate mai ales vara.

Pentru a înțelege de ce infecții cu transmitere sexuală pe care mulți le-am fi crezut ca fiind de domeniul trecutului încep să reapară, Ziare.com a luat legătura cu Alina Dumitriu, lucrător social, activistă și lidera organizației Sens Pozitiv.

„În privința sifilisului nu avem statistici clare publicate la fel de explicit, precum în Ungaria, dar clinic observăm foarte multe cazuri.

Ajung mulți oameni la mine cu astfel de probleme, mai ales pentru tratament — și asta se întâmplă de ani de zile. A fost o perioadă când nu se găsea Moldamin aici (tratamentul cel mai eficient împotriva sifilisului) și trebuia să îl aducem din Chișinău. Practic, cineva cumpăra medicamentele din Chișinău și le aducea, iar noi le ofeream gratuit pacienților care aveau nevoie”, a transmis Alina Dumitriu.

Lipsa educației sexuale, principalul obstacol în calea prevenției. După infectare, pacienții sunt puși să-și cumpere tratamentul și apoi să se întoarcă în spital

Întrebată care ar fi principala formă de prevenție pentru a ține sub control infecțiile cu transmitere sexuală, Alina Dumitriu a pus mult accent pe educația sexuală.

„Prevenirea costă bani și nu se investește în ea. Se cheltuiesc bani pe alte chestiuni, mereu se găsește ceva mai bun, iar din prevenire mai degrabă sunt tăiate fonduri. La fel ca în cazul HPV, nu facem prevenire sistematică. Testarea se face adesea selectiv, pentru cei care ajung să își permită sau care sunt deja privilegiați, și asta nu înseamnă prevenire reală. Oamenii dau căruțe de bani pe la spitale private, pentru că la stat se fac rar și doar în câteva. Prevenirea pentru infecțiile cu transmitere sexuală trebuie să înceapă cu grupurile vulnerabile, pentru că ele au risc crescut de a contracta și de a transmite aceste infecții.

Și în general e nevoie de informare, educație sexuală din școală în sus — despre modul de transmitere, simptome, tratament. Toată lumea trebuie să înțeleagă când apar simptomele, ce faci, unde te duci. Trebuie să existe protocoale clare: dacă cineva se prezintă cu suspiciune de sifilis sau alte infecții, să știe exact ce teste i se fac și ce tratament primește. În clipa asta lucrurile sunt haotice: oamenii ajung la spitale, li se spune să își cumpere singuri Moldamin, eventual li se face injecția în spital sau sunt trimiși la medicul de familie — care poate sau nu să gestioneze cazul, pentru că nu există un protocol clar”, a transmis aceasta.

Ce este sifilisul - cum se transmite și cum se tratează

Sifilisul este o infecție sexuală cauzată de o bacterie numită Treponema pallidum. Este prevenibilă și, dacă este descoperită la timp, tratabilă și de obicei vindecabilă cu antibiotice adecvate; totuși, multe persoane nu au simptome evidente la început și pot să nu își dea seama că sunt infectate.

Bacteria se transmite prin contact sexual direct — oral, vaginal sau anal — cu leziuni infectate, dar poate trece și de la mamă la făt în timpul sarcinii sau, mai rar, prin transfuzii de sânge necontroleate. Din acest motiv testarea în sarcină și accesul la tratament timpuriu sunt esențiale.

Simptomele evoluează pe etape: în faza primară apare, de regulă, o leziune unică, nedureroasă (numită chancru) în locul unde bacteria a pătruns (penis, vagin, gât sau anus); dacă boala progresează, în faza secundară pot apărea erupții pe piele — inclusiv pe palme și tălpi — febră, dureri asemănătoare gripei şi ganglioni umflați; după aceea urmează o perioadă latentă fără simptome, iar, la o parte din oameni, infecția poate reveni sau poate avansa spre forme tardive care afectează inima, creierul, ochii şi alte organe. Semnele pot dispărea temporar fără tratament, dar bacteria rămâne în corp.

Oricine are contact sexual neprotejat poate face sifilis. Testarea periodică este importantă pentru că leziunea poate apărea în interiorul gâtului, vaginului, anusului sau canalului rectal. Din moment ce aceasta nu este dureroasă și apare în zone unde nu este vizibilă, infecția poate trece ca neobservată și apoi poate fi transmisă către alți parteneri sexuali.

Dacă nu e tratat, sifilisul poate cauza complicații serioase și ireversibile: leziuni cardiace, probleme neurologice (până la demență), pierderea vederii sau sarcini pierdute/nașteri ale unor copii infectați. Tratamentul standard rămâne un antibiotic pe bază de penicilină administrat de medic; tratat corect, sifilisul se vindecă, dar leziunile deja produse pot să nu fie complet reversibile, motiv pentru care descoperirea timpurie este crucială. După tratament se fac analize de control și trebuie anunțați și testați partenerii sexuali anteriori.

Ca măsuri practice de prevenție, folosirea prezervativului sau a unei bariere orale reduc riscul, testarea regulată dacă ai parteneri noi sau multipli și testarea prenatală sunt foarte importante, iar dacă ai orice leziune suspectă sau simptome trebuie să te adresezi unui serviciu medical pentru testare și tratament.

