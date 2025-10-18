Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”

Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 13:04
Blocul din Rahova care a explodat de la gaze FOTO Facebook/Meteoplus
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, va discuta cu reprezentanţii Distrigaz, edilul spunând că solicită din partea distribuitorului de gaze „o abordare mai directă şi mult mai aplicată” şi subliniind că doreşte care sigiliile pe care compania le aplică acolo unde instalaţia de gaz nu poate fi folosită să nu fie doar „decorative”.
„Am discutat cu preşedintele ANRE şi, începând de luni, vom avea o discuţie aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă: aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieţi, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetăţenii în primul rând şi vrem din partea Distrigaz o abordare mai directă şi mult mai aplicată asupra acestor contoare”, a declarat sâmbătă, Stelian Bujduveanu.
Afirmaţiile edilului sunt făcute în contextul în care echipele Distrigaz Sud Reţele au constatat, joi, prezenţa gazului natural în scara blocului din Sectorul 5 afectat de explozie şi au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branşament. Vineri, s-a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la bloc în momentul exploziei, constatând că sigiliul era rupt.
Distrigaz Sud Reţele face, vineri după-amiază, noi precizări în cazul exploziei din Sectorul 5, explicând că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă. Compania explică faptul că, pentru eventuala reluare a furnizării gazului, trebuie îndeplinite mai multe condiţii.
