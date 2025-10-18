Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 13:04
434 citiri
Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”
Blocul din Rahova care a explodat de la gaze FOTO Facebook/Meteoplus

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, va discuta cu reprezentanţii Distrigaz, edilul spunând că solicită din partea distribuitorului de gaze „o abordare mai directă şi mult mai aplicată” şi subliniind că doreşte care sigiliile pe care compania le aplică acolo unde instalaţia de gaz nu poate fi folosită să nu fie doar „decorative”.

„Am discutat cu preşedintele ANRE şi, începând de luni, vom avea o discuţie aplicată cu Distrigaz. Problema mea este una foarte simplă: aceste sigilii decorative nu au ca rol să salveze vieţi, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetăţenii în primul rând şi vrem din partea Distrigaz o abordare mai directă şi mult mai aplicată asupra acestor contoare”, a declarat sâmbătă, Stelian Bujduveanu.

Afirmaţiile edilului sunt făcute în contextul în care echipele Distrigaz Sud Reţele au constatat, joi, prezenţa gazului natural în scara blocului din Sectorul 5 afectat de explozie şi au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branşament. Vineri, s-a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la bloc în momentul exploziei, constatând că sigiliul era rupt.

Distrigaz Sud Reţele face, vineri după-amiază, noi precizări în cazul exploziei din Sectorul 5, explicând că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă. Compania explică faptul că, pentru eventuala reluare a furnizării gazului, trebuie îndeplinite mai multe condiţii.

Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Primarul interimar al Capitalei anunță că liceul de lângă blocul din Rahova rămâne închis. „Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”
13:38 - Primarul interimar al Capitalei anunță că liceul de lângă blocul din Rahova rămâne închis. „Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5, trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă...
Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”
13:04 - Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, va discuta...
Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare
10:48 - Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă, 18 octombrie, că, în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi...
O victimă din explozia de pe Calea Rahovei, transportată la o clinică în Austria cu un avion SMURD. Are arsuri și multiple traumatisme
09:36 - O victimă din explozia de pe Calea Rahovei, transportată la o clinică în Austria cu un avion SMURD. Are arsuri și multiple traumatisme
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri şi multiple traumatisme, este transportată sâmbătă, la o clinică...
Starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Două victime au fost operate
08:38 - Starea persoanelor rănite în explozia din Rahova. Două victime au fost operate
Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au...
Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată
07:56 - Cele două ipoteze ale anchetatorilor după explozia din Rahova. Autoritățile au rămas pe timpul nopții în zona afectată
Anchetatorii merg pe două ipoteze, după explozia puternică produsă vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei. Bănuiala anchetatorilor este că această tragedie putea...
Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc. Cine sunt cei mai vulnerabili în cazul unui cutremur violent. Expert în structuri de rezistență: „Acesta e riscul”
03:00 - Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc. Cine sunt cei mai vulnerabili în cazul unui cutremur violent. Expert în structuri de rezistență: „Acesta e riscul”
Mai poate fi utilizat blocul din Rahova? Ziare.com a discutat pe marginea acestui subiect cu un expert în structuri de rezistență, care a avertizat asupra pericolelor în caz de cutremur....
Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"
Ieri, 23:54 - Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"
Analistul Andrei Caramitru este de părere că explozia catastrofală din București, produsă probabil de o defecțiune la instalația de gaze a blocului, e o nouă dovadă a faptului că românii...
Momente dramatice în urma exploziei din Rahova: O mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al blocului VIDEO
Ieri, 22:44 - Momente dramatice în urma exploziei din Rahova: O mână se mișca pe o margine instabilă, aflată la etajul cinci al blocului VIDEO
O femeie de 28 de ani a fost salvată vineri, 17 octombrie, după explozia produsă într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Martorii au observat o mână care se mișca printre...
Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
Ieri, 21:16 - Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, 17 octombrie, că persoanele responsabile pentru tragedia produsă în Rahova vor fi trase la răspundere, inclusiv penal, în urma anchetei...
Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”
Ieri, 21:04 - Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat vineri seară, 17 octombrie, că una dintre scările blocului afectat de explozia din Rahova este complet compromisă și nu...
"Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: ”Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”
Ieri, 20:42 - "Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: ”Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”
Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în explozia care a devastat vineri, 17 octombrie, un bloc din Rahova. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat pe Facebook la tragedia...
Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Ieri, 20:35 - Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
Autoritățile au început primele audieri în ancheta deschisă după explozia devastatoare produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, din Sectorul 5 al...
În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
Ieri, 20:30 - În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
Experții tehnici au de realizat o expertiză în urma cărora să fie transmise recomandări instituțiilor abilitate, în urma tragediei privind explozia din blocul din cartierul bucureștean...
Jurnalistul Lucian Mîndruță, furios după ce fanii lui Călin Georgescu s-au dus să protesteze la blocul explodat din Rahova: "Murdăria cea mai scârboasă"
Ieri, 19:54 - Jurnalistul Lucian Mîndruță, furios după ce fanii lui Călin Georgescu s-au dus să protesteze la blocul explodat din Rahova: "Murdăria cea mai scârboasă"
”Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni...
Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova
Ieri, 19:43 - Elevii liceului "Bolintineanu" vor face ore online. Anunțul ministrului Educației după explozia devastatoare din Rahova
Elevii de la Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" vor face, în următoarea perioadă, cursuri online, întrucât clădirea liceului a fost avariată de explozia de gaze din dimineața de 17...
S-a finalizat intervenția după explozia din Rahova. Șeful ISU București-Ilfov: „Nu mai sunt victime în interiorul clădirii”
Ieri, 19:32 - S-a finalizat intervenția după explozia din Rahova. Șeful ISU București-Ilfov: „Nu mai sunt victime în interiorul clădirii”
Autoritățile au anunțat, vineri după-amiază, finalizarea intervenției de salvare desfășurate la blocul afectat de explozia produsă în dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al...
Trupul femeii gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, extras de pompieri după 10 ore. Era sub dărâmături, la etajul 6 al blocului
Ieri, 19:19 - Trupul femeii gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, extras de pompieri după 10 ore. Era sub dărâmături, la etajul 6 al blocului
Trupul celei de-a treia persoane care și-a pierdut viața în explozia produsă în Sectorul 5 al Capitalei a fost găsit şi extras de la etajul al şaselea al blocului afectat. ”Din...
#sigilii, #gaze, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cate interventii estetice are si cum arata acum milionarul roman care are 9 copii cu 4 femei
Digi24.ro
Inregistrare socanta la cateva minute dupa explozia din Rahova. Ce ii spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la CFR Cluj: Marian Copilu - presedinte, Marius Sumudica - antrenor

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primarul interimar al Capitalei anunță că liceul de lângă blocul din Rahova rămâne închis. „Doamne fereşte, dacă pică blocul ce facem mai departe?”
  2. Cum a încercat un albanez să aducă în România 22 de kilograme de canabis în bagajul de cală. Individul a venit cu o cursă Atena - Otopeni
  3. Cât trebuie să câștigi ca să trăiești confortabil în cele mai scumpe orașe din România. Calculele făcute de ChatGPT: Clujul depășește Bucureștiul la costul vieții
  4. Pericolul din „sigiliile decorative” pentru gaze. „Nu au ca rol să salveze vieți, ci au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz”
  5. Cum a fost păcălită o femeie că i se aduc două mașini cumpărate din străinătate și a rămas și fără bani, și fără autoturisme
  6. Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Avem nevoie de un armistițiu mai întâi, dar cea mai dificilă întrebare va fi teritoriul”
  7. Momentul exploziei la o fabrică de explozibili din Rusia. Trei persoane au murit și cinci sunt rănite VIDEO
  8. Industria de apărare a Ucrainei ar putea transforma NATO. Alianța privește spre Kiev ca spre un partener strategic pe termen lung
  9. De la ziduri anti-drone, la scut spațial. Europa dezvăluie un plan în patru etape pentru a se pregăti până în 2030 pentru un război cu Putin
  10. Incendiu major într-un bloc din București, unde se află un centru spa. S-a emis RO-Alert. Zeci de oameni, evacuați. În apropiere sunt Primăria Sector 6 și un centru medical VIDEO