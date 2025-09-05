7 lucruri pe care n-ar trebui să le postezi vreodată online

Într-o lume dominată de tehnologie, poate deveni dificil să îți dai seama ce e potrivit și ce e nepotrivit în online. Cum lumea digitală evoluează constant, la fel se întâmplă și în cazul infracțiunilor din această sferă. Modul de operare al infractorilor se schimbă foarte des, în special în lumea internetului. Când crezi că ai învățat să te protejezi de fraude, apare o nouă metodă la care nu te așteptai.

Ce poți să faci pentru a-ți păstra siguranța într-o lume din ce în ce mai digitalizată? Ei bine, poți să începi prin a proteja anumite informații și date sensibile, precum cele de mai jos:

Adresa

Nu îți dorești ca străinii să îți cunoască adresa, atât pentru siguranța ta, cât și pentru a nu avea surpriza ca aceasta să fie folosită pe internet. E foarte important să nu îți publici niciodată adresa pe rețelele sociale sau în alte medii online, indiferent de ce sisteme de alarmă sau securitate folosești. O altă problemă când ai adresa publică e legată de materialele promoționale pe care le poți primi prin poștă. Asta nu îți pune neapărat în pericol siguranța, însă e neplăcut să primești mereu lucruri nesolicitate.

Fie că ești pe laptop, fie că ești pe smartphone sau tabletă, asigură-te că nu oferi detalii legate de adresa ta dacă există riscul ca acestea să fie făcute publice sau să ajungă la companii ori persoane ce nu ar trebui să primească/stocheze astfel de date.

Locația

Să împărtășești întotdeauna locația în care te afli pe rețelele sociale sau online nu e o idee chiar smart. De ce ai dori ca o mulțime de oameni să știe constant ce faci și unde ești? Asta te poate pune în pericol în mai multe moduri. Spre exemplu, informații sensibile precum locația pot fi vizate când apar breșe de securitate.

E foarte important să nu partajezi locația pe laptop, telefon sau tabletă când e vorba de aplicații sau persoane ce nu sunt de încredere. Pentru extra siguranță, păstrează funcția de localizare oprită pe laptop sau smartphone, atunci când aceasta nu e absolut necesară. Bineînțeles, în anumite cazuri, activarea funcției de localizare devine esențială pentru siguranță, în special dacă partajezi această informație cu persoane apropiate, de încredere.

Date personale și/sau informații bancare

Datele personale, precum seria și numărul cărții de identitate sau codul numeric personal trebuie să rămână confidențiale cu orice preț. Dacă alegi să le împărtășești pe social media sau către persoane nepotrivite, acest lucru te face vulnerabil/ă în fața furtului de identitate, fraudei sau altor infracțiuni. Asigură-te că oferi astfel de informații doar în contextele potrivite, către persoane autorizate.

De asemenea, e o idee excelentă să nu salvezi parole, date bancare sau informații sensibile în laptop sau telefon, iar dacă totuși faci asta, să protejezi cât mai bine fișierele.

Numărul de telefon

Să ai numărul de telefon pe internet nu e o idee inspirată dacă ții la intimitatea ta. Când numărul tău de telefon e public, asta înseamnă că oricine te poate suna: agenți de vânzări, persoane rău intenționate sau oameni dornici să facă farse. E de preferat să oferi numărul de telefon doar persoanelor de încredere și să le rogi să nu-l dea mai departe fără permisiunea ta.

Prea multe detalii despre viața personală

E o idee inspirată să nu îți expui în detaliu viața personală pe rețelele sociale, chiar și-n cazul în care ești influencer sau ai canale de social media private. Cu cât expui mai mult din viața personală, cu atât devii mai vulnerabil/ă în fața celor ce te urmăresc, chiar a străinilor în anumite cazuri. Un exemplu foarte simplu este legat de furt. Devine mai ușor pentru cineva să dea o spargere în locuința ta când știe aproape totul despre tine și programul tău zilnic.

Poze cu alte persoane fără consimțământul lor

Să distribui poze cu alte persoane fără consimțământul lor e de cele mai multe ori ilegal în majoritatea Uniunii Europene (există excepții desigur), însă mai mult decât atât, e și imoral. Evită să faci acest lucru ori de câte ori e nevoie, atât pentru a respecta legea, cât și pentru a respecta libertatea și integritatea celor din jur.

Planurile de vacanță

Împărtășirea planurilor de vacanță pe internet poate deveni ușor o invitație pentru musafiri nedoriți, mai exact pentru hoți sau persoane rău intenționate. Păstrează planurile tale de vacanță și nu numai pentru tine și apropiați. E de preferat să nu împărtășești informații prea detaliate legate de planurile de viitor pe rețelele sociale, bloguri sau alte canale media accesibile unui număr mare de oameni.

Ca să rămâi în siguranță online, evită să împărtășești date sensibile pe internet, de la adresa și locație și până la cod numeric personal, serie și număr de buletin sau detalii despre viața personală. Acest lucru poate părea banal, însă face o mare diferență când vine vorba de siguranța ta și a celor dragi.

