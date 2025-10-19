Ce se va întâmpla cu blocul distrus de explozie din Rahova. Autoritățile au anunțat decizia: „Cum trebuie intervenit asupra imobilului și cât de afectat este”

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 07:26
Ce se va întâmpla cu blocul distrus de explozie din Rahova. Autoritățile au anunțat decizia: „Cum trebuie intervenit asupra imobilului și cât de afectat este”
Explozie bloc Rahova, București - FOTO Hepta

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis, în ședința de sâmbătă, măsuri pentru punerea în siguranță a blocului din Sectorul 5 unde s-a produs vineri o explozie, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Potrivit hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Primăria Generală, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Primăria Sectorului 5 vor lua măsurile necesare pentru intervenția de urgență și punerea în siguranță a amplasamentului, măsuri de intervenție la imobil, expertiză tehnică a întregului imobil, precum și orice alte demersuri vor rezulta din concluziile expertizei, proiectare, execuție, dezafectarea imobilului și refacerea terenului public și privat afectat, a declarat Andrei Nistor, sâmbătă, într-o conferință de presă.

Totodată, el a afirmat că, potrivit actului normativ, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a luat act de raportul tehnic al Inspectoratului de Stat în Construcții realizat cu mai mulți experți privind stabilirea condițiilor de utilizare în continuare ori dezafectare a clădirii referitor la necesitatea dezafectării imobilului asupra căruia s-au constatat avarii grave la componentele structurale și nestructurale, starea actuală face imposibilă utilizarea în continuare a clădirii, prezentând risc ridicat pentru utilizatori și persoanele din imediata vecinătate.

'Pentru asigurarea stabilității și siguranței imobilului, Municipiul București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Sectorul 5 al Municipiului București vor proceda la demontarea elementelor structurale instabile - balcoane, pereți, planșee, punerea în siguranță a zonei, împrejmuire, susținere provizorie, precum și pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare. Sectorul 5 al Municipiului București va face același lucru pentru Liceul 'Dimitrie Bolintineanu'', a declarat Andrei Nistor.

Potrivit acestuia, municipalitatea va asigura asistență juridică proprietarilor din imobilul afectat.

Andrei Nistor a menționat că hotărârea Comitetul pentru Situații de Urgență prevede că ISU, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, va sprijini recuperarea bunurilor mobile de strictă necesitate aflate în clădirea afectată.

'În urma acestui Comitet, Primăria Municipiului București va putea dispune efectuarea unei expertize. După ce avem această expertiză vom ști foarte sigur, vor putea începe să demoleze ce trebuie să demoleze ca să se pună în siguranță', a punctat Andrei Nistor.

La rândul său, Razvan Munteanu, director al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a declarat că săptămâna viitoare municipaliatea va contracta o companie care va avea obiectivul de a dezafecta și îndepărta elementele cu risc de desprindere iminentă, iar după încheierea acestui demers, sub coordonarea celor de IGSU, oamenii vor putea sa reintre în apartamentele lor să-și recupereze bunuri de strictă necesitate.

'Tot săptămâna viitoare vom iniția o hotărâre de Consiliu General prin care Administrația de Consolidare va fi împuternicită să inițieze activitatea de expertiză tehnică, proiectare și execuție lucrări, după caz. Pe baza expertizei tehnice, se vor da două tipuri de informatii și anume: cum trebuie intervenit asupra imobilului și cât de afectat este și care sunt soluțiile de refacere, dezafectare (...) chestiunile acestea vor fi foarte clar detaliate de un document tehnic. În baza documentului tehnic se va obține o autorizație în regim de urgență de intervenție de la Primăria Sectorului 5', a adăugat Răzvan Munteanu.

