Care sunt cele mai sigure orașe din Europa, unde turiștii se pot simți protejați. Studiul ia în calcul nivelul actual al criminalității, cât și evoluția acesteia în ultimii cinci ani

Dubrovnik este considerat cel mai sigur oraș din Europa FOTO Pixabay

Dubrovnik este cel mai sigur oraș din Europa, urmat de Tallinn și Varșovia, potrivit unui clasament realizat de Riviera Travel. Studiul evaluează atât nivelul actual al criminalității, cât și evoluția acesteia în ultimii cinci ani, evidențiind destinațiile unde turiștii și localnicii se bucură de un mediu protejat, fără a sacrifica farmecul cultural și istoric.

Orașele europene au fost evaluate atât pe baza creșterii ratei criminalității în ultimii cinci ani, cât și a nivelului actual al criminalității, pentru un scor combinat de siguranță. Cel mai mic număr indică cea mai sigură destinație, bazată pe cel mai scăzut nivel de criminalitate, arată Euronews.ro.

„Aceste rezultate confirmă faptul că Europa oferă o cultură și o frumusețe excelente, precum și o siguranță de neegalat. De la farmecul medieval al orașului Dubrovnik la orizontul incredibil plin de turle al Pragăi și frumusețea pitorească a orașului Zurich, cele mai sigure destinații din Europa vă permit să vă plimbați liber și cu liniște sufletească”, a declarat Travel Joanne Lynn, șefa departamentului european de la Riviera Travel.

„Deși concluziile noastre clasifică aceste orașe drept cele mai sigure din Europa, este important să luăm în continuare măsuri de precauție și să fim vigilenți atunci când vizităm destinații noi”, a mai adăugat aceasta.

Ads

Top cele mai sigure orașe europene

Șase orașe din Europa sunt considerate cu un nivel de siguranță superior.

Dubrovnik

Dubrovnik, unul dintre cele mai populare orașe din Croația, este și cel mai sigur oraș, potrivit Riviera Travel, cu un scor general de siguranță de 44,1. Orașul, supranumit „Perla Adriaticii”, este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită orașului vechi fortificat, bine conservat, și arhitecturii medievale excepționale.

Deși este una dintre destinațiile de top pentru petreceri de pe continent, nivelul actual al criminalității este considerat a fi foarte scăzut, iar numărul de infracțiuni înregistrate în ultimii cinci ani este, de asemenea, scăzut.

Explorarea nocturnă în siguranță este posibilă, chiar și singur, orașul fiind foarte accesibil pe jos, iar Orașul Vechi având străzi deosebit de bine luminate.

Ads

Conform Lonely Planet, Dubrovnik a cultivat un sentiment de comunitate foarte puternic. Este deosebit de primitor pentru turiști, protejând în același timp locuitorii, creând un mediu sigur pentru vizitatori.

Infracțiunile violente sunt rare, deși se pot întâmpla infracțiuni minore, cum ar fi furtul din buzunare, alături de capcane turistice ocazionale și escrocherii cu taxiuri.

Tallinn

Tallinn a ocupat locul al doilea, cu un scor general de siguranță de 55,8 și niveluri actuale ale criminalității foarte scăzute. Orașul este una dintre cele mai sigure capitale din Europa de Nord.

Orașul Vechi este un alt sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind un exemplu excepțional de bine conservat de oraș comercial medieval nord-european. Mulți localnici, în special cei din industria serviciilor și turismului, vorbesc ușor limba engleză, ceea ce le permite turiștilor să ceară ajutor dacă au nevoie.

Aplicațiile de taxi precum Bolt oferă servicii „Femei pentru femei”, care permit pasagerelor să solicite în mod specific curse de la șoferițe.

Ads

Serviciile publice și sistemul de e-guvernare extrem de eficiente din Estonia promovează, de asemenea, siguranța, asigurând în același timp că accesarea serviciilor și informațiilor online este, de obicei, destul de ușoară.

Varșovia

Varșovia s-a clasat pe locul trei, cu un scor general de siguranță de 60,2. Deși orașul a înregistrat o creștere moderată a criminalității în ultimii cinci ani, acesta are încă un nivel foarte scăzut al criminalității în prezent.

Reconstrucția semnificativă de după război și cartierele contemporane elegante au atras hoarde de vizitatori care doresc să exploreze cartierele istorice reconstruite. Prezența abundentă a poliției municipale, precum și spațiile publice bine iluminate, au contribuit la sentimentul de siguranță al călătorilor chiar și atunci când se plimbă prin Varșovia noaptea, potrivit Travel Ladies.

Creșterea veniturilor gospodăriilor și creșterea economică, împreună cu scăderea șomajului în Polonia, au redus și nivelurile criminalității, potrivit Statista.

Ads

Praga

Pe locul patru în Indicele Destinațiilor Sigure s-a clasat Praga, cu un scor general de siguranță de 50,9. Similar Varșoviei, Praga a înregistrat o creștere moderată a criminalității în ultimii cinci ani, deși în prezent menține niveluri foarte scăzute ale criminalității.

Supranumit „Orașul celor o sută de turle”, Praga oferă o combinație ispititoare de obiective turistice spectaculoase și siguranță.

Conform Prague Views, forțele de ordine sunt proactive și eficiente în gestionarea furtului din buzunare și a altor infracțiuni, precum și în menținerea ordinii, orașul având și un sistem de supraveghere bun.

Lipsa tensiunilor majore și a unor sisteme puternice de sprijin social contribuie și ea la siguranță, locuitorii și vizitatorii Praghei fiind, în general, mai conștienți de împrejurimile și bunurile lor.

Cracovia

Un alt oraș polonez, Cracovia, s-a clasat pe locul cinci, cu un scor general de siguranță de 64,3. Orașul are în prezent un nivel scăzut al criminalității, cu o creștere moderată în ultimii cinci ani.

Ads

Acest lucru se datorează în principal prezenței ridicate a poliției, potrivit Visit Krakow, în special în zonele turistice, oferind un sentiment sporit de securitate și descurajând criminalitatea.

La fel ca Dubrovnikul, Cracovia promovează o atitudine prietenoasă față de turiști, Orașul Vechi și alte centre turistice importante fiind aglomerate și bine iluminate. Autoritățile și serviciile locale au o vastă experiență în gestionarea problemelor turistice comune. Și transportul public este, în general, sigur, chiar și noaptea.

Amsterdam

Amsterdam s-a clasat pe locul șase, cu o creștere moderată a criminalității în ultimii cinci ani, alături de un nivel scăzut al criminalității în prezent.

Conform Ultimate Party Experiences, olandezii au o încredere deosebit de mare în poliție. Acest lucru face ca martorii și victimele infracțiunilor din Amsterdam să fie mai predispuși să raporteze incidentele, contribuind la reducerea criminalității în general. Amsterdam are, de asemenea, o abordare mai tolerantă și mai liberală față de lucruri precum prostituția și consumul de canabis, ceea ce contribuie la reducerea probabilității infracțiunilor legate de aceste activități.

Atmosfera generală relaxată și de sat global a orașului, precum și abordarea sa de tip „trăiește și lasă-i pe ceilalți să trăiască”, încurajează incluziunea și o siguranță sporită, cu un puternic sentiment de comunitate și sprijin.

Ads