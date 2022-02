Dacian Cioloș avertizează că putem pierde fonduri europene din cauza SIIJ: ”Nu putem finanţa regimuri care subminează democrația”

Europarlamentarul Dacian Cioloș a tras un semnal de alarmă miercuri, 16 februarie, în legătură cu riscul ca țara noastră să nu mai primească fonduri europene din cauza proiectului privind desființarea Secţiei Speciale.

Precizările au fost făcut după ce Curtea de Justiţie a UE a respins contestaţiile făcute de Polonia şi Ungaria pe regulamentul prin care fondurile europene sunt condiţionate de respectarea statului de drept.

”Decizia vine la un an după ce grupul Renew Europe, dar şi eu, personal, am cerut din plenul Parlamentului European de nenumărate ori Comisiei şi preşedintei Ursula von der Leyen să aplice acest regulament şi să sancţioneze guvernele din Ungaria şi Polonia. A trecut un an de când am lansat acest apel, dar începând de azi preşedinta Comisiei Europene nu mai poate amâna o decizie în apărarea valorilor europene. De asemenea, cei care în România se joacă azi cu uite Secţia Specială, nu e Secţia Specială ar trebui să înţeleagă că nu se pun în pericol doar pe ei, ci şi finanţările din fonduri europene pentru dezvoltarea ţării”, a scris Cioloş pe Facebook.

El adăugă că, în baza deciziei Curţii de Justiţie a UE, cei care ”fură” din banii europeni sau încalcă tratatele şi valorile UE nu vor mai beneficia de finanţare europeană.

”Asta înseamnă, pe scurt, că cei care fură din banii europeni sau încalcă tratatele şi valorile după care funcţionează Uniunea Europeană nu vor primi mai departe niciun euro. Nu putem finanţa regimuri care subminează democraţia şi pun în pericol viitorul cetăţenilor din ţările lor”, a susţinut el.