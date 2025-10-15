Fiul lui Sile Cămătaru, filmat în timp ce își bate copilul pe stradă. Parchetul cere arestarea sa VIDEO

Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru, a fost reținut și va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că și-a bătut copilul pe stradă în urmă cu două luni.

Agresiunea a avut loc la începutul lunii august, pe o stradă din Sectorul 3, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere.

Conform imaginilor, Vasile Daniel Balint își lovește de mai multe ori băiatul de 12 ani peste față și în zona corpului.

Băiatul nu locuiește cu tatăl său, fiind crescut de bunicii din partea mamei.

"În urma coroborării mijloacelor de probă administrate în cauză, a rezultat că, la data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul București, Sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii și amenințări cu acte de violență și l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste față și cu pumnul și palma în zona corpului, provocându-i suferințe fizice, prin acțiunile sale tulburând ordinea și liniștea publică, fapta fiind comisă în prezența mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă și neliniște", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Vasile Daniel Balint, în vârstă de 28 de ani, este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

El va fi dus miercuri în fața unui magistrat de la Judecătoria Sectorului 3 cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

