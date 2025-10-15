Fiul lui Sile Cămătaru, filmat în timp ce își bate copilul pe stradă. Parchetul cere arestarea sa VIDEO

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:52
1035 citiri
Fiul lui Sile Cămătaru, filmat în timp ce își bate copilul pe stradă. Parchetul cere arestarea sa VIDEO
Fiul lui Sile Cămătaru, filmat când își bătea băiatul FOTO captură video Adevărul

Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru, a fost reținut și va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că și-a bătut copilul pe stradă în urmă cu două luni.

Agresiunea a avut loc la începutul lunii august, pe o stradă din Sectorul 3, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere.

Conform imaginilor, Vasile Daniel Balint își lovește de mai multe ori băiatul de 12 ani peste față și în zona corpului.

Băiatul nu locuiește cu tatăl său, fiind crescut de bunicii din partea mamei.

"În urma coroborării mijloacelor de probă administrate în cauză, a rezultat că, la data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul București, Sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii și amenințări cu acte de violență și l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste față și cu pumnul și palma în zona corpului, provocându-i suferințe fizice, prin acțiunile sale tulburând ordinea și liniștea publică, fapta fiind comisă în prezența mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă și neliniște", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Vasile Daniel Balint, în vârstă de 28 de ani, este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.

El va fi dus miercuri în fața unui magistrat de la Judecătoria Sectorului 3 cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Bărbat arestat după ce a încercat să intre în casă peste altul pentru a-l ucide cu un cuțit
Bărbat arestat după ce a încercat să intre în casă peste altul pentru a-l ucide cu un cuțit
Un bărbat de 54 de ani a fost arestat preventiv după ce a încercat să intre cu forța în locuința altui bărbat, de 46 de ani, din Sectorul 3 din București. Cei doi aveau un conflict...
Bătaie cu scaune și cuțite la o nuntă din Craiova. Doi interlopi și-au reglat conturile în fața invitaților VIDEO
Bătaie cu scaune și cuțite la o nuntă din Craiova. Doi interlopi și-au reglat conturile în fața invitaților VIDEO
O petrecere de nuntă din Craiova s-a transformat într-o scenă de film de acțiune, după ce doi bărbați cunoscuți din lumea interlopă s-au luat la bătaie chiar în mijlocul evenimentului....
#Sile Camataru, #bataie, #arest preventiv, #parchet , #clan interlopi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! A semnat cu un gigant, dupa ce FIFA l-a interzis 30 de luni in fotbal
ObservatorNews.ro
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii voteaza originalul, nu copia
DigiSport.ro
David Alaba, OUT! Austriecii au facut anuntul, dupa 0-1 cu Romania

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful NATO încearcă să liniștească țările membre: „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios. Suntem mult mai puternici”
  2. "Războaiele trebuie anunțate cu 6 luni înainte și programate în perioadele mai libere". Răspuns acid al lui Lucian Mândruță pentru rezerviștii care s-au plâns
  3. Au început lucrările de reparații în centrul Bucureștiului. Zonele vizate de Primăria Capitalei FOTO
  4. Un șofer de TIR, cetățean străin, a înscenat un jaf și s-a rănit singur, încercând să păcălească polițiștii. Ce dorea să obțină prin această reclamație falsă
  5. UE își pierde răbdarea cu Belgradul, care ar putea rata integrarea. Avertismentul Ursulei von der Leyen pentru Serbia: "E nevoie de mai mult"
  6. Secretarul american al apărării le cere aliaților să crească achizițiile de armament pentru Ucraina. „Pacea se obține când ești puternic”
  7. Fiul lui Sile Cămătaru, filmat în timp ce își bate copilul pe stradă. Parchetul cere arestarea sa VIDEO
  8. S-a rupt lanțul de iubire? Mesajul pe care Putin îl aștepta de la Trump și nu a mai venit. "Nu am primit nimic"
  9. Premierul Ungariei e acuzat de implicare într-un atac cibernetic asupra unui înalt oficial străin: "Orban disprețuiește democrația și statul de drept"
  10. Mesaje false în numele Poliției Române. Se solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card