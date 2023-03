Prăbușirea Silicon Valley Bank. Măsuri în Marea Britanie pentru a minimiza perturbarea economiei

Ministerul de Finanţe al Marii Britanii şi Banca Angliei lucrează împreună pentru a minimiza perturbarea care ar putea rezulta din partea diviziei britanice a băncii americane Silicon Valley Bank, care a fost închisă pe neaşteptate vineri, a anunţat sâmbătă ministerul, citat de Reuters.

Oficialii ambelor grupuri lucrează îndeaproape împreună, a declarat Ministerul de Finanţe, fiind discutate problemele cu care se confruntă companiile tehnologice britanice afectate de colaps.

”Guvernul recunoaşte că firmele din sectorul tehnologic nu au adesea fluxuri de numerar pozitive, pe măsură ce cresc, şi că se bazează pe numerar din depozite pentru a-şi acoperi costurile de zi cu zi”, se arată în comunicate.

Sistemul bancar al Marii Britanii rămâne puternic şi rezistent, a adăugat Ministerul de Finanţe, spunând că problemele care afectează Silicon Valley Bank au fost specifice acesteia şi nu au avut implicaţii pentru alte bănci care operează în Marea Britanie.

Banca britanică de compensare The Bank of London are în vedere o ofertă de salvare pentru filiala britanică a băncii americane, a informat Sky News sâmbătă.

Acest lucru a venit după ce Banca Angliei a declarat vineri că solicită o decizie judecătorească pentru a introduce SVB UK într-o procedură de insolvenţă, după ce autorităţile de reglementare din SUA au preluat compania-mamă SVB Financial Group.

În cadrul procedurilor de insolvenţă pentru băncile din Marea Britanie, unii deponenţi sunt eligibili pentru despăgubiri de până la 85.000 de lire sterline (102.000 USD) pentru depozitele pierdute sau 170.000 de lire sterline pentru conturile comune.

Departamentul pentru Ştiinţă, Inovare şi Tehnologie al Marii Britanii discută şi cu firmele de tehnologie afectate.

Şeful departamentului monetar şi pieţe al Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, a declarat că vor exista replici în sectorul tehnologic săptămâna viitoare.

”Vor fi în desfăşurare discuţii urgente cu privire la potenţialele preluări, iar autorităţile de reglementare sunt sub presiune pentru a negocia salvări pentru a evita căderile dăunătoare suplimentare”, a spus ea.

