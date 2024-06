Silvestru Șoșoacă susține sus și tare că e nevinovat. "Nu am avut nici cea mai vagă idee că semnăturile erau false"

Aproape 8 ore a stat la audieri la Parchetul General, miercuri 5 iunie, Silvestru Șoșoacă unde fost audiat în cazul suspiciunilor legate de semnături false pentru candidatura sa la Parlamentul European. După audieri, el a fost pus sub control judiciar pentru 60 zile.

Întrebat dacă a fost citat înainte de a fi ridicat de poliție, acesta a spus la antena3.ro:

"Nu m-au citat, au venit pur și simplu cu mandat de aducere, în fața blocului unde locuiesc acum."

Întrebat dacă George Simion l-a ajutat să strângă aceste semnături, Șoșoacă a răspuns:

"Nu numai. Tot spectrul naționalist s-a unit pur și simplu ca să mă ajute pe mine. Toate partidele și toate ONG-urile, după ce am încercat să-mi fac un partid al meu, cu care să lupt bine de tot și am fost oprit din cauza unei sesizări făcute de Diana, soția mea, că ea e Șoșoacă și e prejudiciată de faptul că eu pot să intru cu numele meu. Au fost mai multe partide, unele neparlamentare, de fapt, cele mai multe neparlamentare, și ONG-uri", a declarat Silvestru Șoșoacă, la Antena 3 CNN.

De asemenea, Șoșoacă a mărturisit că nu știa că acele semnături erau false și că s-a bazat pe avocata care l-a reprezentat, pentru că, susține el, ea ar fi trebuit să verifice.

"Eu am avut o doamnă avocat, deci eu am fost reprezentat de avocat acolo, prin procură, și ea, avocata mea, trebuia să verifice tot. Nu am avut nici cea mai vagă idee că erau false", a mai spus Silvestru Șoșoacă, conform sursei citate.