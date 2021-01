Berlusconi, spitalizat de urgenta la Monte Carlo, cu probleme cardiace

Alberto Zangrillo considera ca nu ar fi prudent un transfer imediat al fostului premier, in varsta de 84 de ani, la un spital italian.Berlusconi a fost spitalizat la Centrul cardio-toracic din Monaco cu probleme de aritmie cardiaca, au precizat un purtator de cuvant si medicul sau."El se afla la Spitalul cardio-toracic din Monaco in vederea unor examene. Se va intoarce acasa in cateva zile", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Partidului Forza Italia."Am fost personal, luni, sa efectuez aceasta vizita medicala a lui Silvio Berlusconi, in urma careia am decis o spitalizare urgenta la centrul cardiologic din Monaco, considerand imprudent un transfer al sau in Italia", a declarat pentru Ansa Alberto Zangrillo.Medicul evoca o problema de "aritmie cardiaca" a lui Berlusconi, care se afla in sudul Frantei.Fostul sef al Guvernului italian a fost spitalizat in septembrie, timp de zece zile, la Milano, din cauza unei infectii pulmonare cauzate de covd-19.In primavara lui 2019, Berlusconi a fost operat de oocluzie intestinala, la Spitalul San Raffaele din Milano, unde a fost suspus unei importante operatii pe inima, in iunie 2016. El a fost supus, de asemenea, mai multor interventii minore.