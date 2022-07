O romanca spune ca a atins cerul cu degetul cand l-a cunoscut pe Silvio Berlusconi

Printre romancele despre care se zvoneste ca au trecut prin patul lui Silvio Berlusconi se numara si Ioana Visan, cunoscuta in anturajul ei drept Annina, care a marturisit ca se considera norocoasa ca l-a cunoscut pe premierul italian: "e ca si cum ar fi atins cerul cu un deget".

"Daca am facut sex cu Berlusconi? Este vorba de intimitatea mea, nu raspund la intrebare si nu sunt o prostituata ("escort"). Atata invidie, atata rautate in jurul meu, m-au facut sa intarzii cu examenele la universitate", a declarat romanca pentru La Repubblica.

Annina, originara din Arges, se afla pe lista fetelor care au vizitat des resedinta premierului italian, in compania altor fete.

"Berlusconi e o persoana generoasa, la petrecerile si mesele la care am participat nu se intampla nimic din ceea ce scrieti voi. Vreti sa il distrugeti? Eu nu sunt un personaj public, nu sunt o subreta si nici macar o prostituata. Sunt prietena lui Berlusconi si l-am cunoscut acum cativa ani, la Roma, dar nu va spun exact unde si cu ce ocazie. Cert este ca nu am primit niciodata bani ca sa fac sex. Scrieti ca sunt prostituata doar pentru ca sunt romanca?", a mai spus acesta.

Ioana Visan a spus ca studiaza dreptul, in curand isi va da licenta si s-a plans de modul in care s-au purtat politistii cand au chemat-o la audieri in cazul scandalului sexual in care este implicat premierul italian.

"Am fost tratata ca o criminala. Mi-au scotocit prin tot apartamentul", a conchis aceasta.

Berlusconi ii ameninta pe procurorii care il ancheteaza

Procurorii italieni sustin ca premierul italian a intretinut relatii sexuale cu o prostituata minora in mai multe weekenduri, la vila sa din Arcore. Acesta risca o pedeapsa de la 4 la 12 ani de inchisoare pentru acuzatia de abuz de putere, iar pentru acuzatia de sex cu o minora prostituata i s-ar putea adauga o pedeapsa de la 6 luni pana la 3 ani de inchisoare.

In ultimii ani, Berlusconi a fost implicat in numeroase scandaluri sexuale, insa niciodata premierul nu a recunoscut ca ar fi facut ceva gresit. Cu toate acestea, imaginea sa a avut de suferit, iar expertii spun ca acest ultim scandal dauneaza grav imaginii Italiei in strainatate.

