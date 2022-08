Silvio Berlusconi, din ce in ce mai simpatizat de italieni

Noul premier italian, Silvio Berlusconi, este din ce in ce mai simpatizat in Peninsula, el castigand peste 20 de procente in sondaje in ultimele patru luni.

Politicianul in varsta de 71 de ani, care a obtinut al treilea mandat de premier in aprilie, este sustinut de 53% dintre italieni. In urma cu patru luni, numai 33% dintre locuitorii Italiei il simpatizau pe Silvio Berlusconi, transmite Reuters.

"Sincer, nu am mai vazut un premier a carui popularitate sa creasca in acest fel", a declarat analiastul Nicola Piepoli.

Coalitia guvernamentala formata de Silvio Berlusconi are o popularitate putin mai redusa decat noul prim-ministru, dar sta destul de bine in sondaje.

La randul sau, ministrul italian de Interne, Roberto Maroni, care a introdus reguli stricte in domeniul imigratiei, are o sustinere de peste 60 la suta.

Datele prezentate de Nicola Piepoli sunt rezultatele unui sondaj de opinie efectuat in data de 19 mai, pe un esantion reprezentativ de 500 de persoane.

Ads