Câți bani primeau tinerele care participau la petrecerile bunga-bunga "patronate" de Berlusconi: dezvăluirile unei românce

Fostul premier italian Silvio Berlusconi a murit la vârsta de 86 de ani.

Fostul cântăreț pe vase de croazieră s-a reinventat ca un magnat imobiliar, proprietar de echipă de fotbal (AC Milan) și un mogul al presei de televiziune înainte de a intra în politică și de a deveni prim-ministru, primul mandat fiind în 1994.

El a continuat să domine politica italiană timp de două decenii, în ciuda – sau poate în parte din cauza – gafelor aparent nesfârșite. Odată s-a referit la fostul președinte al SUA Barack Obama drept „bronzat”, de exemplu, și a glumit că este mai bine să-ți placă fetele decât să fii gay.

Berlusconi a fost mereu îndrăgostit de sexul frumos, iar petrecerile lui bunga-bunga au ținut mult timp prima pagină a ziarelor.

Procurorii italieni au stabilit că aproximativ 20 de tinere - catalogate drept dame de companie - au participat in perioada 2010-2014 la petrecerile organizate in vilele lui Berlusconi și au primit in total 2.150.000 de euro.

Sumele cele mai mari au fost primite de Alessandra Sorcinelli (390.000 de euro) și Barbara Guerra (200.000 de euro), sustineau procurorii italieni.

În februarie 2015, românca Ioana V. declara în cadrul unui proces desfășurat în Italia că a petrecut multe nopți în casa lui Silvio Berlusconi, recunoscând că primea bani, dar explicând ca nu a întreținut relații sexuale cu politicianul italian și regretând ca el nu o mai caută.

Potrivit Il Messaggero, românca Ioana V. ar fi primit 40.000 de euro pentru participarea la petrecerile lui Berlusconi.

"Am petrecut multe nopti la Palatul Grazioli (resedinta din Roma a lui Berlusconi - n.red.) la finalul petrecerilor organizate, dar nu am avut niciodată relatii sexuale cu Silvio Berlusconi. Am primit bani pentru participarea la petreceri, ni se dădeau în plicuri", a declarat Ioana V.