Berlusconi a iesit din spital, unde a fost tratat impotriva COVID-19: ''Am scapat si de data asta''

"A fost o incercare grea, insa gratie cerului si medicilor de la San Raffaele, am trecut peste ea. A fost poate cea mai dificila incercare a vietii mele", a afirmat Berlusconi intr-o scurta declaratie acordata presei din fata spitalului."In orice caz, pot sa spun cu mandrie ca am scapat si de data asta", a spus el, exprimandu-si totodata solidaritatea cu alte victime ale COVID-19 si cu rudele acestora."Le multumesc tuturor celor care mi-au fost aproape", a mai declarat fostul prim-ministru, imbracat la costum si deplasandu-se fara ajutor, dar avand o voce usor ragusita."Primele trei zile au fost foarte grele. COVID-19 este o boala grava si extrem de periculoasa", a adaugat el, cerandu-le tuturor sa respecte regulile sanitare.Conform agentiei italiene de stiri ANSA, politicianul conservator ar urma sa mai stea in izolare acasa pana cand se va recupera complet in urma infectarii cu coronavirus.Supranumit, Berlusconi, care va implini 84 de ani la 29 septembrie, a anuntat la 2 septembrie ca a fost testat pozitiv cu COVID-19. Trei dintre copiii sai si noua sa iubita au fost de asemenea testati pozitiv in zilele care au urmat.Fostul premier a fost spitalizat in calitate de "pacient din grupa de risc, din cauza varstei si a vechilor sale boli", intre care si probleme cu inima, pentru care a avut nevoie de o interventie pe cord deschis, a explicat profesorul Alberto Zangrillo, seful departamentului de reanimare de la Spitalul San Raffaele si care l-a tinut sub supraveghere personal pe magnatul media.Externarea sa vine in ultimele zile ale campaniei electorale pentru alegerile regionale si locale de la 20 si 21 septembrie, la care a luat parte din izolare, sunand la diferite evenimente ale formatiunii sale politice.