Italia: Starea lui Berlusconi se amelioreaza datorita unui "puternic raspuns imunitar" (medic)

"Starea clinica in ansamblul sau pare sa se amelioreze", a declarat profesorul Alberto Zangrillo, care il monitorizeaza la spitalul San Raffaele din Milano, afirmand ca a existat "un puternic raspuns imunitar" al ilustrului sau pacient.Silvio Berlusconi, care va implini 84 de ani in trei saptamani, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv la COVID-19. Imediat dupa aceea, doi dintre copiii sai, Barbara, de 36 de ani, si Luigi, de 31 de ani, precum si noua sa partenera, Marta Fascina, 30 de ani, au fost si ei testati pozitiv.Luni, fiica sa cea mare Marina, presedinta holdingului familial Fininvest si al editurii Mondadori, a anuntat si ea ca a fost testata pozitiv la COVID-19 si ca va continua sa lucreze in izolare.Cu prilejul unei vizite de control joi la domiciliul politicianului, doctorul Zangrillo a insistat pe langa Silvio Berlusconi pentru a-l face sa accepte o spitalizare in aceeasi zi.Vineri, medicul a declarat ca "Il Cavaliere" poate "fi definit ca un pacient de risc din cauza varstei sale si a fostelor sale patologii", printre care o interventie pe cord deschis. El a invocat atunci "o infectie la plamani diagnosticata intr-un stadiu precoce".